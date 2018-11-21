Объяснена бесперспективность вероятного нового наступления Украины на Донбасс

У Вооруженных сил Украины нет шансов на победу в случае осуществления новой наступательной операции на территории Донбасса. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал Владислав Бердичевский, представитель Народного совета ДНР.

Киев не в состоянии реализовать сценарий 2014 года, когда ВСУ смогли захватить ряд городов, находившихся под контролем властей самопровозглашенной республики, полагает депутат. Согласно его точке зрения, вероятное наступление противника не имеет перспектив, так как в настоящее время армия ДНР и ЛНР «структурирована».

Парламентарий, ставший собеседником интернет-издания ФАН, спрогнозировал, что в зоне боевых действий на востоке Украины и дальше будет продолжаться позиционная война. Она приносит много неприятностей гражданскому населению, проживающему в прифронтовых районах, отметил Владислав Бердичевский.