СМИ: в Индии аборигены из дикого племени убили туриста из США

В СМИ сегодня появилась информация о том, что представители дикого племени на Северном Сентинельском острове убили туриста из США. Известно, что аборигены никогда не вступают в контакт с внешним миром.

Рыбаки, доставившие американского путешественника Джона Аллена Чо на остров, рассказали, что видели, как члены племени напали на мужчину с луком и стрелами. После этого они якобы частично закопали чужака на пляже, передает в среду, 21 ноября, телеканал NDTV.

Власти островных союзных территорий Индии отправили вертолеты на поиски тела, но летательные аппараты не смогли приземлиться, поскольку аборигены были весьма агрессивно настроены.

Впоследствии выяснилось, что Джон Аллен Чо являлся миссионером и пять раз побывал на Андаманских и Никобарских островах.