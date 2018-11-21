На Украине будут нарушены избирательные права миллионов граждан

Страна, безапелляционно относящая себя к Европе и вопящая о европейских ценностях, собирается нарушить избирательные права миллионов своих граждан на предстоящих президентских и парламентских выборах.



Речь, конечно же, идёт о переселенцах с Донбасса и Крыма. Если с Крымом более-менее понятно, что в ближайшее время он не вернётся в лоно Украины, и Россия не собирается обсуждать этот вопрос, то на Донбассе есть спорные территории, для переселенцев из которых нет перспективы выразить своё волеизъявление на выборах. По больше части мигранты будут лишены права голоса на местных выборах и на выборах по мажоритарным округам. Мол, они не жили на территориях своего настоящего пребывания, потому и не могут голосовать. Но за президента и депутатов по партийным спискам голосовать могут.



Однако даже депутаты Европарламента, побывавшие на Украине, недовольны избирательной системой страны и предлагают поменять пропорционально-мажоритарную систему на голосование по открытым партийным спискам. Но всё это зависло в Верховной Раде и, похоже, не будет принято к выборам. Поэтому вы либо не называйте себя Европой, либо поступайте по-европейски, где право голоса решили вернуть даже сумасшедшим гражданам, признанным недееспособными.



