Жертвами пожаров в Калифорнии стали 84 человека

В среду, 21 ноября, стало известно, что количество жертв лесных пожаров в Калифорнии вновь увеличилось. Согласно последней информации, из-за пламени, охватившего часть штата, погибли 84 человека.

Местные власти отметили, что тела 64 граждан уже удалось опознать. Уточняется, что 81 местный житель погиб в округе Бьютт. Как сообщает сегодня телеканал ABC News, ссылаясь на пожарную службу штата, без вести пропавшими в настоящий момент числятся 870 человек.

Напомним, лесной пожар Camp, бушующий на севере Калифорнии, начался 8 ноября и уже стал самым разрушительным за всю историю штата.