//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
- Нюша показала, как они с мужем убаюкивают новорожденную дочку
- Волочкова напомнила о дне рождения Плисецкой
- Актер Роберт Де Ниро разошелся с женой после двадцати лет брака
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Жертвами пожаров в Калифорнии стали 84 человека
21 ноября 2018, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 21 ноября, стало известно, что количество жертв лесных пожаров в Калифорнии вновь увеличилось. Согласно последней информации, из-за пламени, охватившего часть штата, погибли 84 человека.
Местные власти отметили, что тела 64 граждан уже удалось опознать. Уточняется, что 81 местный житель погиб в округе Бьютт. Как сообщает сегодня телеканал ABC News, ссылаясь на пожарную службу штата, без вести пропавшими в настоящий момент числятся 870 человек.
Напомним, лесной пожар Camp, бушующий на севере Калифорнии, начался 8 ноября и уже стал самым разрушительным за всю историю штата.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//В мире
//В мире
В Крыму посмеялись над сообщениями о проседании моста через Керченский пролив
//Новости СМИ2
//В мире
Меркель: Германия после Brexit продолжит военное сотрудничество с Британией
//Новости МирТесен
//В мире
Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине
Опубликовано видео с места гибели человека на ВПП в «Шереметьево»
//Общество
На Украине в «день майдана» подсчитали убытки от своей революции
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Афганистан взорвали сразу после визита американского эмиссара
//Общество
Переводы с карту на карту налогами облагаться не будут, заверил глава ФНС
//В мире
Обнародовано видео с последствиями атаки ВСУ по «многострадальному» поселку ЛНР
//Общество
//В мире
Депутат Рады рассказал, по какой причине Украине не удастся стать членом НАТО
//Новости СМИ2
Учитель из Северодвинска, избившая учеников скакалкой, отстранена от работы
//Общество
Суда в Норвегии были предупреждены о столкновении на расстоянии 700 метров
Жена Александра Овечкина показала идеальную фигуру в купальнике после родов
//Общество
//Общество
//В мире
Эксперт объяснил, почему россиянина не избрали главой Интерпола
//Общество
В ГД предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна
//Политика
В Совфеде не исключили, что власти США вмешивались в выборы главы Интерпола
//В мире
//Общество
//Общество
Актер Андрис Лиелайс: «Эксперт по русскому вопросу» прибалтывает В.Соловьева
//Общество
Эксперты рассказали, как выбрать вкусную и безопасную икру к Новому году
//В мире
Депутат ДНР озвучил «абхазский» сценарий признания Москвой республик Донбасса
//В мире
Сухогруз, арестованный в ответ на российские санкции, покинул Украину
//Наука
Ученые выяснили, что аспирин способен помочь в борьбе с раком
//Общество
В России восстанавливается популяция амурских тигров и леопардов
Нюша показала, как они с мужем убаюкивают новорожденную дочку
//Общество
В Крыму на Георгиевской скале сильные порывы ветра снесли знаменитый крест
//В мире
Вассерман предсказал раскол Украины на девять регионов и их возвращение в Россию