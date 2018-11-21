Политический эксперт из Крыма Владимир Джаралла оценил заявление Киева о "проседании и смещении" опор Крымского моста. Об этом сообщили в Министерстве по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины.

Специалист призвал порадоваться за украинских инженеров, которые способны дистанционно проводить диагностику конструкций и делать "сногсшибательные выводы". Джаралла иронически отметил, что, вероятно, наука на Украине шагнула далеко вперед. Эксперт, однако, подчеркнул, что во всем мире оценку принято давать на месте события, имея основания и доказательства.