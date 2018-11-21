Аналитик спрогнозировал убийство Порошенко после победы на выборах президента

Если президент Украины Петр Порошенко решит развязать репрессии против своих оппонентов с целью сохранения власти, его ждет физическая гибель. С таким прогнозом выступил политический эксперт Ростислав Ищенко.

Аналитик отметил, что Соединенным Штатам «абсолютно все равно», кто выиграет намеченные на весну следующего года президентские выборы на Украине. При этом в Вашингтоне понимают, что ждет Порошенко, если он начнет «душить» оппозицию, заявил Ищенко.

Эксперт полагает, что в случае проигрыша выборов действующим главой государства его «повесят на фонаре». Ростислав Ищенко допустил, что с помощью установления в стране «террористической диктатуры» Петр Порошенко сможет удержаться у власти по итогам голосования. Если это произойдет, политика все равно «повесят» через два-три месяца, процитировал аналитика канал rusnewsonline24 в «Яндекс. Дзен».