Новым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Выборы главы организации состоялись в ходе 87-й генеральной ассамблеи Интерпола, проходящей в эти дни в Дубае.

Ранее избранный глава Интерпола Ким Чон Ян занимал должность старшего вице-президента организации. После того, как предыдущий руководитель, представитель Китая Мэн Хунвэй, сложил с себя полномочия, Ким Чон Ян был назначен временно исполняющим обязанности главы Интерпола.

Помимо представителя Южной Кореи, на пост руководителя Интерпола претендовал представитель России генерал-майор МВД Александр Прокопчук. Однако против его кандидатуры высказались США, а Украина и Литва пригрозили покинуть организацию в случае его избрания на пост руководителя, сообщает РИА Новости.