Сухогруз, арестованный в ответ на российские санкции, покинул Украину

Сухогруз, арестованный в начале ноября в порту Мариуполя киевскими властями в ответ на российские санкции, покинул Украину. Корабль уже прошел пролив Босфор и находится в Мраморном море.

В начале ноября украинские власти сообщили об аресте судна, следовавшего «из российского порта» с продукцией Алчевского металлургического комбината на борту. Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, арест был произведен «в ответ на российские санкции». Позже выяснилось, что арестованный сухогруз принадлежит голландской компании, управляется сингапурской компанией, ходит под флагом Либерии, за груз отвечает бельгийская фирма-получатель, а экипаж судна состоит преимущественно из украинских моряков.

По данным мониторингового ресурса MarineTraffic, в настоящее время сухогруз покинул территорию Украины и через пролив Босфор вышел в акваторию Мраморного моря, сообщает РИА Новости.