Депутат ДНР озвучил «абхазский» сценарий признания Москвой республик Донбасса

Российская Федерация в будущем признает независимость восставших против Киева республик Донбасса. Такое мнение в беседе с представителями прессы озвучил Владислав Бердичевский, депутат парламента самопровозглашенной ДНР.

Политик отметил, что ДНР фактически состоялась как государство. При этом украинские власти не идут на прямой контакт с республикой, так же как в свое время Тбилиси отказывался вести переговоры с Абхазией и Южной Осетией. Бердичевский напомнил, что после «исчерпания всех норм мирного сосуществования» данных территорий с Грузией Москва признала независимость республик. Донецк и Луганск ждет аналогичная судьба, так как Украина не способна договариваться, заявил парламентарий в интервью изданию ФАН.

Ранее в среду сообщалось, что ополченцы Донбасса уничтожили радиоуправляемой ракетой автомобиль киевских силовиков.