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Депутат ДНР озвучил «абхазский» сценарий признания Москвой республик Донбасса

21 ноября 2018, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат ДНР озвучил «абхазский» сценарий признания Москвой республик Донбасса
фото: globallookpress.com

Российская Федерация в будущем признает независимость восставших против Киева республик Донбасса. Такое мнение в беседе с представителями прессы озвучил Владислав Бердичевский, депутат парламента самопровозглашенной ДНР.

Ополченцы ДНР сожгли управляемой ракетой машину киевских военных под Донецком

Ополченцы ДНР сожгли управляемой ракетой машину киевских военных под Донецком

Политик отметил, что ДНР фактически состоялась как государство. При этом украинские власти не идут на прямой контакт с республикой, так же как в свое время Тбилиси отказывался вести переговоры с Абхазией и Южной Осетией. Бердичевский напомнил, что после «исчерпания всех норм мирного сосуществования» данных территорий с Грузией Москва признала независимость республик. Донецк и Луганск ждет аналогичная судьба, так как Украина не способна договариваться, заявил парламентарий в интервью изданию ФАН.

Ранее в среду сообщалось, что ополченцы Донбасса уничтожили радиоуправляемой ракетой автомобиль киевских силовиков.

 

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