В Крыму посмеялись над сообщениями о проседании моста через Керченский пролив

В Крыму посмеялись над продолжающимся мифотворчеством украинских чиновников в отношении моста через Керченский пролив, заявивших, что одни арки моста поднимаются, а другие проседают. Опоры Крымского моста смещаются и проседают, заявили на Украине

Напомним, ранее украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий изучило сделанные из космоса фотографии мостового сооружения с помощью «специального метода анализа космических снимков» и пришло к выводу, что из-за нестабильности морского дна в сейсмически опасной зоне опоры Крымского моста пришли в движение, причем одни из них поднимаются, а другие, напротив, проседают.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда. Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», - появилась запись в официальном аккаунте Крымского моста в фейсбуке, сделанная от имени сооружения.

Украинское информационное пространство с самого начала строительства моста через Керченский пролив изобилует различного рода измышлениями: что мост не будет построен никогда, что он фейковый, надувной, что он не простоит и полугода с момента постройки, и так далее.