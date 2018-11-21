Власти США заявили, что военное присутствие в Арктике необходимо усилить

Власти Соединенных Штатов в среду, 21 ноября, сообщили о необходимости усиления военного присутствия в Арктике. Соответствующая информация содержится в официальном отчете Счетной палаты США.

В тексте говорится, что с 1981 года площадь морского льда на арктической территории существенно уменьшилась. Это в свою очередь может привести к развитию коммерческой и прочей морской деятельности в данном регионе.