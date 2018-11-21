Порошенко: гибридная война России против Украины длится целый век

Лидер Украины Петр Порошенко заявил, что "гибридная война" России против его страны ведется уже целое столетие. Об этом политик сообщил в рамках торжества по случаю столетия украинского информагентства.

По словам Петра Порошенко, сто лет назад политические деятели Украины уже наблюдал почти такие же приемы "гибридной войны", которые Российская Федерация якобы применяет в настоящий момент, передает утром в среду, 21 ноября, портал "Свободная пресса".

Украинский лидер в ходе своего выступления подчеркнул, что уже век назад распространялась тотальная ложь о "незалежной". Также были и "народные республики" в восточной части Украины и многое другое, заключил Порошенко.