Эксперт прокомментировал заявление Польши о создании военной базы США

Российский военный эксперт, полковник запаса Игорь Коротченко прокомментировал заявление польского министра обороны Мариуша Блащака о создании американской базы «Форт Трамп» на территории страны. Польша: создание базы "Форт Трамп" является решенным вопросом

Решение Польши о размещении на своей территории военной базы США являет собой пример неконструктивной и недальновидной политики, идущей в ущерб национальной безопасности страны, поскольку Россия вынуждена будет отреагировать на этот шаг, перенацелив свои комплексы «Искандер-М» на этот объект, считает эксперт.

«Мы ждем, что альянс отреагирует на эти разговоры тем, что подтвердит свои обязательства, которые ранее были приняты НАТО, и дезавуирует заявление польского министра обороны о создании новой военной базы США в Польше», отметил Игорь Коротченко.

В случае появления американской военной базы на польской территории реакция России будет моментальной и жесткой. «Мы обязаны обеспечить наши национальные интересы и не можем себе позволить не реагировать на подобное усиление вооруженных сил США на польской территории», - приводит слова эксперта ФБА «Экономика сегодня».