Под Донецком уничтожили автомобиль, в котором передвигались военнослужащие Вооруженных сил Украины. Согласно данным местных средств массовой информации, машину атаковали бойцы армии самопровозглашенной ДНР.

Инцидент произошел в поселке Пески. Как рассказали киевские военные, процитированные сайтом dontimes.news, ополченцы запустили радиоуправляемую ракету. Снаряд попал в заднюю часть транспортного средства, находившиеся в нем люди успели выбраться наружу. В результате обстрела машина полностью выгорела.



Ранее сообщалось, что российский эксперт Сергей Михеев раскрыл выгоду администрации США от продолжения вооруженного конфликта между украинскими силовиками и военными формированиями ДНР и ЛНР. По мнению политолога, данное противостояние позволяет Вашингтону обосновывать антироссийские санкции.