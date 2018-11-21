Мадуро: я не диктатор, а скромный человек

Глава Венесуэлы Николас Мадуро в минувший вторник, 20 ноября, заявил, что он не является диктатором. По словам политика, на самом деле он "скромный человек", воспитанный в условиях профсоюзной борьбы.

Мадуро подчеркнул, что он также взращивался на ценностях Симона Боливара, вследствие чего никогда не смог бы быть диктатором, передает РИА "Новости".

Напомним, лидера Венесуэлы называли диктатором представители американских властей, президент Колумбии, а также руководитель Организации американских государств. Более того, некоторые страны так и не признали итоги выборов президента, на которых выиграл Мадуро.