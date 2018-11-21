В издании The American Conservative вышла статья, в которой говорится, что "надменное высокомерие" толкает США к гибели. В статье подчеркивается, что Вашингтон должен пересмотреть свои интересы.

Автор материала уточняет, что политика "незаконных" и "противоестественных" войн, которую проводят США, может в итоге завершиться тяжелыми последствиями не только для страны, но и для всего мира.

В журнале The American Conservative напоминают, что в настоящий момент дефицит федерального бюджета Штатов составляет более 800 миллиардов долларов, а нацдолг – 22 триллиона долларов. Данные показатели, как утверждает журналист, говорят о том, что кризис в США непременно наступит.

В тексте говорится, что в какой-то момент весь мир перестанет верить в способность Вашингтона расплатиться по долгам – тогда властям страны придется урезать бюджет, вследствие чего "империя пойдет на дно".