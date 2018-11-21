В Верховной раде Украины была использована карта страны без Крыма. Известно, что это произошло в рамках заседания Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в Вооруженных силах.

Депутаты Рады, принимавшие участие в обсуждении, не заметили "неточности" на слайде с картой и продолжили свою дискуссию, сообщает в среду РИА Новости Крым. Уточняется, что трансляцию данного заседания вели сразу несколько украинских телевизионных каналов.

Отметим, что в ноябре текущего года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины поручил провести внеплановую проверку канала NewsOne, который в прямом эфире продемонстрировал карту украинской территории без полуострова.