В 16 регионах Украины из-за акций протеста перекрыто движение транспорта

Украинские автомобилисты перекрыли дороги в 16 областях страны. Из-за протестов частично или полностью перекрыто движение на некоторых участках, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Автомобилисты выступают категорически против некоторых законопроектов, внесенных украинскими депутатами, которые вводят новые акцизы на подержанные машины из стран Европейского союза, пишет РИА Новости.

Кроме того, украинцы крайне недовольны тем, что полиция отныне получила право проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции согласно таможенному закону.

Акции проходят в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях.