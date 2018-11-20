США ввели санкции в отношении двух российских компаний и главы одной из них
20 ноября 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]
США ввели санкции в отношении двух российских компаний по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию. Американское министерство финансов ограничило ФГУП "Промсырьеимпорт" и ООО "КГК" (Global Vision Group).
Американские власти внесли в список внесли иранскую компанию Tadbir Kish и шесть физических лиц, в том числе заместителя директора "Промсырьеимпорта" Андрея Догаева, - сообщает РИА Новости.
В США организатором поставок иранской нефти в Сирию назвали гражданина САР Мохаммеда Амер аш-Швики и его компанию Global Vision Group, зарегистрированную в России.
Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что нефть тайно доставляют в Сирию на судах, которые выключают систему GPS, чтобы избежать огласки поставок. В США заявили, что благодаря "ирано-российской сети" правительство Башара Асада получает миллионы баррелей нефти из Ирана, а тот — сотни миллионов долларов из Сирии на финансирование Корпуса стражей иранской революции и группировок ХАМАС и "Хезболлах", - сообщает РИА Новости.