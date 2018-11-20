Порошенко пообещал развернуть новую охрану морских границ Украины

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления перед пограничниками в Черкассах заявил, что до конца года всю морскую границу страны будет контролировать новое управление морской охраны.

Под его контроль попадет украинское побережье от города Измаила вблизи Черного моря до Мариуполя на берегу Азовского. Служба призвана гарантировать высокий уровень безопасности граждан Незалежной.

По словам Порошенко, принятие таких мер необходимо в свете "гибридной войны со стороны РФ". Глава Украины отметил, что Госпогранслужба станет "прикрытием от возможного вторжения с моря".

Также, украинский лидер отметил, что в ближайшие два года для пограничников закупят легкие вертолеты, пишет РИА Новости. Количество этих железных машин составит порядка 24-х.

