Политолог объяснил выгоду администрации США от противостояния Киева и Донбасса

Властям Соединенных Штатов выгодно продолжение противостояния между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса. Такое заявление в телевизионном эфире сделал Сергей Михеев, отечественный политический эксперт.

Украина не стремится выполнять соглашения о перемирии, подписанные в Минске, потому что существует соответствующий «заказ» Вашингтона, полагает аналитик. Выступая на одной из программ «России-1», Михеев отметил, что продолжение противостояния киевских силовиков и ополченцев помогает США пролонгировать санкции, введенные в отношении Москвы.

Как считает эксперт, американская сторона намерена не допустить превращения Европы в «отдельный геополитический полюс». С этой целью Штаты пытаются представить РФ как «демонстрационного врага» для стран, расположенных на «Старом континенте», заявил Сергей Михеев.

Ранее сообщалось, что писатель Александр Проханов назвал форпост России против будущего плацдарма блока НАТО на Украине.