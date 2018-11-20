Суд в США заблокировал запрет Трампа на прием мигрантов

Окружной суд Сан-Франциско на время приостановил действие приказа президента Соединенных штатов Америки Дональда Трампа о запрете на предоставление убежища нелегальным мигрантам. Трамп официально отказал в убежище нелегальным мигрантам

Об этом сообщило во вторник агентство The Associated Press. Вашингтон не поощряет незаконное пересечение границы, однако нельзя отказывать мигрантам в возможности подать заявление об убежище.

Временное ограничение исполнения указа вышло после того, как в суд обратились адвокаты Американского союза защиты гражданских свобод и Центра защиты конституционных прав.

Напомним, как ранее сообщали АН, 9 ноября Дональд Трамп подписал распоряжение, запрещающее предоставление убежища мигрантам, попавшим на американскую территорию незаконно.