МВД: Прокопчук при избрании будет работать только в интересах Интерпола

Александр Прокопчук в случае избрания на пост президента Интерпола будет работать в интересах только этой организации. Украина делает заявления против избрания гражданина России на пост главы Интерпола.

В Кремле отреагировали на призыв не выбирать главой Интерпола россиянина

Группа американских сенаторов призвала Белый дом и Генассамблею полицейской организации не поддерживать кандидатуру Прокопчука. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сегодня заявила, что кампания по дискредитации россиянина в зарубежных СМИ недопустима. Ирина Волк подчеркнула, что Александр Прокопчук является действующим вице-президентом Интерпола от Европы. Ранее к нему никаких вопросов рне возникало.

Выборы главы Интерпола должны состояться 21 ноября в Дубае (ОАЭ). Глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может рассмотреть вопрос о приостановке своего членства в Интерполе, если главой организации выберут генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

Сегодня стало известно, что сейм Литвы принял резолюцию, по которой страна покинет Интерпол, если его главой будет назначен россиянин Александр Прокопчук.