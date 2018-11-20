Писатель обозначил форпост России против будущего плацдарма НАТО на Украине

Сражающиеся с киевскими силовиками республики Донбасса являются форпостом России против будущего плацдарма Североатлантического альянса на Украине. Соответствующую точку зрения в телевизионном эфире озвучил Александр Проханов.

Выступая на одной из общественно-политических программ Первого канала, писатель отметил, что украинский лидер Петр Порошенко ведет возглавляемое им государство в НАТО. На рубежах РФ возникает «антирусское государство», полагает Проханов. Этому процессу, как считает литератор, препятствуют сопротивляющиеся Киеву ДНР и ЛНР. Донбасс в данный момент представляет собой форпост России против будущего плацдарма западного блока на Украине, заявил Александр Проханов.

Ранее сегодня сообщалось, что на Украине обнародовали прогноз о начале уличной войны между гражданами страны после урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.