В Совфеде ответили на заявление Британии по ситуации в Азовском море

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв Великобритании в адрес России по ситуации в Азовском море.

«Азовское море является внутренним морем России и Украины. Его использование регламентировано в специальном договоре, и ни одна третья сторона не имеет к этому никакого отношения», - заявил российский сенатор.

Владимир Джабаров отметил также, что в тот момент, когда украинская сторона захватила в Азовском море российский сейнер «Норд», мировая общественность почему-то молчала, делая вид, что ничего не происходит.

«Украина для нас не враг, а ближайший сосед. Уж наверное, нам проще договориться без постороннего вмешательства. Пока Украина не начала безобразничать и совершать различные провокации, все шло нормально», - приводит позицию сенатора RT.