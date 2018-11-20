Польша высказалась против создания общеевропейской армии

Польша выступает против идеи создания единой общеевропейской армии. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Польши Мариуш Блащак и призвал коллег в ЕС поддержать его.

«Для этого был создан Североатлантический альянс. НАТО является системой совместной обороны. И эту систему необходимо развивать и укреплять. Вот наша общая задача», - заявил Блащак в эфире польского радио.

Польский министр обороны также выразил уверенность, что аналогичной позиции придерживаются в руководстве многих стран Евросоюза, и призвал своих европейских коллег эту позицию высказать.

Ранее против идеи создания общей европейской армии высказался премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает RT.