Глава министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак утром во вторник, 20 ноября, заявил, что создание американской базы "Форт Трамп" на польской территории является решенным вопросом.

Политик отметил, что создание данного объекта является совместной инициативой Польши и США. Он также добавил, что появление базы "Форт Трамп" на польской территории не поддается никакому сомнению, передает РИА "Новости".

Блащак заметил, что пока не может касаться каких-либо подробностей этого вопроса, поскольку заботится о сильной переговорной позиции своей страны. Министр национальной обороны Польши, однако, уточнил, что обсуждаются способы усиления присутствия военных США на территории государства.