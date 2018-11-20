«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

На учениях в Средиземном море экипажи фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» Черноморского флота РФ совместно обнаружили цели и отразили удары условного воздушного противника.

«Боевые посты расчетов противовоздушной обороны экипажей фрегатов Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника в Средиземном море», - сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

Представитель пресс-службы ЧФ РФ также отметил, что воздушные цели условного противника были успешно обнаружены, классифицированы и уничтожены боевыми расчетами и средствами ПВО фрегатов. Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» продолжают выполнение задач в Средиземном море, сообщает РИА Новости.