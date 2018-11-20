Россия выиграла тендер на поставку средств ПВО в Индию

Россия выиграла международный тендер индийского правительства на поставку средств противовоздушной обороны малой дальности. Российские ПЗРК «Игла-С» обошли шведских и французских конкурентов.

Кроме «Рособоронэкспорта» с ПЗРК «Игла-С», в тендере участвовали шведские RBS-70 NG от фирмы SAAB и французские Mistral от компании MBDA. Однако самые выгодные условия на поставку зенитных ракетных комплексов малой дальности смогла предложить индийским заказчикам Россия. Сумма контракта, по различным оценкам, составляет от 1,5 до 3 миллиардов долларов.

Ранее Россия и Индия подписали контракт на поставку ЗРК С-400, сумма которого превысила 5 миллиардов долларов, сообщает РИА Новости.