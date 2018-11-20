В Кремле отреагировали на призыв не выбирать главой Интерпола россиянина

В Кремле днем во вторник, 20 ноября, отреагировали на призывы не выбирать главой Интерпола гражданина РФ. Мнением по данному вопросу поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Призыв американских сенаторов не выбирать генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука по пост руководителя Интерпола расценивается российской стороной как вмешательство в избирательный процесс, передают "Известия". "А как еще оценить?" – задал встречный вопрос журналистам Дмитрий Песков.

Напомним, ранее сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс и два политика–республиканца Роджер Викер и Марко Рубио выступили против кандидатуры россиянина и призвали к аналогичным действиям администрацию президента США и руководство Интерпола.