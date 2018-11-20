В Испании 45 человек пострадали при крушении поезда из-за оползня

Пассажирский поезд во вторник сошел с рельсов в Испании. Согласно последней информации регионального управления гражданской обороны Каталонии, в результате аварии пострадали не менее 45 человек.

Известно, что жертвой крушения поезда стал один человек, а еще трое получили тяжелые ранения. Как уточнили в посольстве России в Мадриде, граждане РФ после инцидента не обращались за помощью.

Отметим, что поезд сошел с рельсов в каталонском муниципалитете Вакариссес. В вагонах в момент аварии находились 150 человек. Как уточняет "Росбалт", причиной случившегося стал оползень. Временно приостановлено движение на участке между городом Тарраса и населенным пунктом Манреса.