Родители обнаружили «злого Санту» в детском приложении

Жительница Великобритании Керсти Элизабет Тейлор ужаснулась, когда к ней пришла ее маленькая дочь Эви с планшетом, на котором было установлено «детское» рождественское приложение «Позвони Санте».

Ребенок нажал на кнопку приложения, и после телефонных гудков голос «Санты» сообщил малышке: «Я буду искать тебя, и я найду тебя, и я убью тебя!». Пришедшая в ужас мать записала, как работает приложение, и опубликовала видеозапись в своем фейсбуке.

Этот ролик уже посмотрели сотни тысяч пользователей сети. Причем многие родители отозвались, что видели это приложение, либо ему подобные, в гаджетах у своих детей. Керсти призвала других родителей сообщать в сети о подобных случаях и быть бдительными, чтобы знать, какими приложениями пользуются их дети, и так ли уж безобидны эти «детские» приложения. Кстати, к российским родителям это предостережение тоже относится в полной мере.