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Украинский Рабинович сказал: Бойко
20 ноября 2018, 12:11 [ «Аргументы Недели» ]
Две украинские партии "Оппозиционный блок" и "За жизнь" Вадима Рабиновича объединились для выдвижения единого кандидата на выборах президента Украины. Рабинович предлагает фигуру Юрия Бойко, но большинство его не поддержало.
Примечательно, что Рабиновичи выступают за прямые переговоры с Россией по поводу Донбасса и урегулирования ситуации с чистого листа. Видимо, эта позиция замечена российским руководством, тем более, что президент Путин явно намекнул, что с любым победителем кроме Порошенко Россия готова договариваться.
"Оппозиционный блок" и "За жизнь" радикалы уже обвинили в намерении создать пророссийское лобби в парламенте и порушить европейские достижения, хотя самой Европе Украина нужна как пятое колесо в телеге. С вводом в строй турецкого газового потока о замерзающих злобных упрямых хохлах постепенно забудут, в том числе и в Европе. Если к власти в Киеве не придёт адекватный политик, с которым можно будет разговаривать.
В принципе, даже сами украинские политологи считают, что большой разницы между Тимошенко и Бойко нет. Значит, шансы на послевыборное взаимодействие с Украиной увеличиваются.
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