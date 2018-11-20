Политолог во вторник, 20 ноября, оценил шансы Украины помешать созданию газопровода "Турецкий поток". Ранее стало известно, что Киев намерен препятствовать реализации данного масштабного проекта.

Глава Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев отметил, что в настоящий момент власти Украины не располагают инструментами для влияния на "Турецкий поток". Эксперт отметил, что обе ветки газопровода проходят по Черному морю, обходя Крым. Более того, данный проект является исключительно двусторонним вопросом российско-турецких отношений, передает РИА "Новости".

Чихарев не исключил, что украинские власти впоследствии направят все усилия для противодействия строительству "Северного потока – 2".