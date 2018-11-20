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Политолог рассказал, каковы шансы Украины помешать "Турецкому потоку"

20 ноября 2018, 12:04 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог рассказал, каковы шансы Украины помешать "Турецкому потоку"
фото: globallookpress.com

Политолог во вторник, 20 ноября, оценил шансы Украины помешать созданию газопровода "Турецкий поток". Ранее стало известно, что Киев намерен препятствовать реализации данного масштабного проекта.

Украинский эксперт оценил последствия запуска газопровода "Турецкий поток"

Украинский эксперт оценил последствия запуска газопровода "Турецкий поток"

Глава Института общественных наук и международных отношений Севастопольского государственного университета, кандидат политических наук Иван Чихарев отметил, что в настоящий момент власти Украины не располагают инструментами для влияния на "Турецкий поток". Эксперт отметил, что обе ветки газопровода проходят по Черному морю, обходя Крым. Более того, данный проект является исключительно двусторонним вопросом российско-турецких отношений, передает РИА "Новости".

 

Чихарев не исключил, что украинские власти впоследствии направят все усилия для противодействия строительству "Северного потока – 2".

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