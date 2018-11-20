Москва на Украинских выборах делает ставку на Юлию Тимошенко?

За несколько недель до официального старта предвыборной президентской кампании на Украине местные избиратели начали гадать, на кого из кандидатов сделает ставку Россия? Несмотря на ненависть и презрение к своему старшему соседу, им, видите ли, важна позиция Москвы.



Прежде всего потому, что политики будут спекулировать на социальных трудностях, связывая благополучие с хорошими отношениями с Россией. А эти отношения с действующей властью невозможны, Путин намекнул на Восточноазиатском саммите, что Россия будет строить отношения с новым руководством Украины, которое будет соблюдать минские соглашения.



Пиарщики Порошенко уже сделали из этого свой профит - те, кто против Порошенко - агенты Кремля. Но большая часть украинских экспертов склоняется к мнению, что Россия поставит на Юлию Тимошенко, несмотря на коррупционные скелеты в её шкафу. Вместе с Порошенко они вдвоём фавориты этой предвыборной гонки.



