Озвучен прогноз о начале на Украине уличной войны после примирения в Донбассе
20 ноября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе грозит опасными внутриполитическими последствиями для Украины. С таким заявлением выступил киевский журналист Денис Казанский, процитированный отечественными сетевыми изданиями.
Согласно прогнозу представителя СМИ, после примирения в Донбассе и возвращения территорий, занимаемых непризнанными ДНР и ЛНР, в состав Украины в стране начнется затяжной политический кризис. Он, как полагает Казанский, приведет к еще более масштабному военному противостоянию. В ходе этого конфликта украинские граждане будут сражаться на улицах, убивая друг друга, привел слова журналиста News Front.
Ранее во вторник сообщалось, что ополчение ДНР узнало о панике в штабе украинской армии из-за обнародования планов киевских силовиков устроить диверсию на химическом предприятии в Горловке.