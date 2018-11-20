В центре Брюсселя неизвестный напал с ножом на полицейского

Неизвестный злоумышленник напал с ножом на сотрудника полиции в центре Брюсселя. Согласно последней информации, пострадавший сотрудник правоохранительных органов был доставлен в медучреждение.

Полиция нейтрализовала нападавшего. Подчеркивается, что к настоящему моменту причины атаки установить не удалось, передает агентство The Associated Press.

Правоохранители не исключают, что злоумышленник являлся радикалом, который придерживался исламистских взглядов, однако пока эта информация не является проверенной. В МВД подчеркнули, что в столице Бельгии произошла очередная "подлая атака", направленная на полицейских.