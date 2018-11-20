Евросоюз выступает за сохранение договора о РСМД

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини во вторник заявила, что рассчитывает на возможность переговоров по сохранению и выполнению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Перед переговорами с главами оборонных ведомств ЕС Могерини отметила, что несколько дней назад обсуждала ситуацию, сложившуюся вокруг ДРСМД, с генеральным секретарем НАТО. Дипломат подчеркнула, что они сошлись во мнении о том, что соглашение должно выполняться по-прежнему.

Федерика Могерини уточнила, что если не будет действовать подобный договор, безопасность всей Европы может попасть под угрозу, передает РИА "Новости".