Эксперт оценил призыв не допустить избрания россиянина главой Интерпола

Глава Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев во вторник прокомментировал призыв американских сенаторов не допустить избрания российского кандидата на должность руководителя Интерпола.

Эксперт отметил, что слова сенаторов отражают позицию правящих кругов США, хотя и от властей Великобритании были слышны похожие призывы. Рогулев убежден, что дело не в какой-то определенной кандидатуре или организации, а общей позиции, которая касается России в целом.