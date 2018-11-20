Жена принца Гарри не может скрыть увеличившийся живот
20 ноября 2018, 10:49 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга британского принца Гарри уже не может скрыть увеличившийся живот. В минувший понедельник будущие родители посетили театр "Лондон Палладиум", где проходило выступление Королевского варьете.
Герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в длинном черном платье с белым декором. Линию талии Меган подчеркнула черной лентой. Многие отметили, что хрупкая фигура женщины теперь выглядит более широкой, однако она не стремится казаться стройнее.
Жена принца акцентирует свое положение и выбирает платья, которые не скрывают изменений. Многие отметили, что Меган буквально светится от счастья и, очевидно, не страдает от токсикоза на ранних сроках, как герцогиня Кембриджская Кэтрин.
Напомним, первенец Гарри и Меган должен появиться на свет весной.
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