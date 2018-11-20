Эксперт прокомментировал заявление Могерини по ситуации в Азовском море

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал заявление еврокомиссара Федерики Могерини о планах Евросоюза принять «целевые меры» по ситуации в Азовском море.

Могерини с бравым видом грозит пальцем России и, как прожженный европейский политик, делает заявления декларативного характера. Однако эти декларации никак не поддерживают Украину, поскольку Европейский союз не имеет ни малейшего отношения к Азовскому морю и не имеет права вести там какую-либо деятельность, считает Андрей Манойло.

«Махать издалека кулаками – это одно, а ввести реальные меры – это совсем другое. Европейцы могут идти на обострение с Россией, когда США компенсируют им издержки и обеспечат выплату дивидендов. Но ввязываться просто так европейские страны не могут. Могерини не определяет внешнюю политику каждой из стран Евросоюза», - приводит мнение эксперта RT.