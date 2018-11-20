Госдума рекомендует ЕС образумить Киев из-за ситуации вокруг Азовского моря

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов во вторник порекомендовал партнерам из Евросоюза образумить украинское руководство в связи с ситуацией, сложившейся вокруг Азовского моря.

Политик также прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини о готовности стран Евросоюза принять "целевые меры" из-за инцидентов с судами в акватории Азовского моря.

Морозов полагает, что Могерини не располагает достаточным объемом информации, поскольку Россия исполняет все взятые на себя обязательства. В беседе с RT политик заметил, что именно поведение Украины в море способно привести к напряженности.

По словам Антона Морозова, досмотр российских судов в Азовском море, который планирует проводить Киев, противоречит морскому праву.