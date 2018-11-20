В ДНР узнали о панике в Киеве из-за разоблачения Донецком агрессивных планов ВСУ

Публикация информации о планах Вооруженных сил Украины устроить диверсию на заводе «Стирол» вызвала замешательство в штабе киевских военных. С соответствующим заявлением выступил Эдуард Басурин, спикер армии непризнанной ДНР.

На прошлой неделе представитель ополченцев рассказал журналистам, что ВСУ собираются осуществить провокацию на промышленном объекте с целью вторжения на территорию народной республики. Как отметил Басурин на состоявшемся накануне брифинге, разоблачение защитниками ДНР агрессивных намерений противника спровоцировало панику в штабе военной операции Киева в Донбассе.

Ранее во вторник сообщалось, что на Украине нашли причину разгрома ВСУ в боестолкновениях под городом Иловайском. На данную тему в ходе форума, прошедшего во Львове, высказался участник вооруженного конфликта в Донбассе Назар Чепко.