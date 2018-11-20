В США назвали преимущества танка "Абрамс" перед российскими аналогами. Согласно последней информации, сравнительный анализ машин был проведен на днях американским обозревателем по имени Чарли Гао.

Подчеркивается, что "Абрамс" имеет спутниковую навигационную систему, которая дает возможность не только успешно ориентироваться, но также замечать все союзные силы, передает "Свободная пресса". Это позволяет американским танкам взаимодействовать друг с другом.

Что касается современных российских танков, то они тоже оснащены электронными системами, которые, однако, не дают машинам возможности "видеть" друг друга. Как пишет журналист в издании National Interest, танкистам приходится ориентироваться при помощи карт и радио.

Гао заметил, что это преимущество танков "Абрамс" является значительным, но также признал, что философия армии РФ отличается от американской. Дело в том, что российские военные привыкли опираться на приказы "сверху". Более того, они полагаются на средства радиоэлектронной борьбы.