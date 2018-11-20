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В США назвали преимущества танка "Абрамс" перед российскими аналогами

20 ноября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]

В США назвали преимущества танка "Абрамс" перед российскими аналогами
фото: pixabay.com

В США назвали преимущества танка "Абрамс" перед российскими аналогами. Согласно последней информации, сравнительный анализ машин был проведен на днях американским обозревателем по имени Чарли Гао.

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Подчеркивается, что "Абрамс" имеет спутниковую навигационную систему, которая дает возможность не только успешно ориентироваться, но также замечать все союзные силы, передает "Свободная пресса". Это позволяет американским танкам взаимодействовать друг с другом.

Что касается современных российских танков, то они тоже оснащены электронными системами, которые, однако, не дают машинам возможности "видеть" друг друга. Как пишет журналист в издании National Interest, танкистам приходится ориентироваться при помощи карт и радио.

Гао заметил, что это преимущество танков "Абрамс" является значительным, но также признал, что философия армии РФ отличается от американской. Дело в том, что российские военные привыкли опираться на приказы "сверху". Более того, они полагаются на средства радиоэлектронной борьбы.

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