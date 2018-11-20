Бывший израильский разведчик назвал угрозу существованию украинского государства

Эксперт, бывший сотрудник разведки Израиля Яков Кедми рассказал, что угрожает существованию украинского государства. Заявление аналитика приведено в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

В марте следующего года в бывшей советской республике должны состояться выборы президента. Если по итогам голосования жителей страны у власти останутся люди, не способные договариваться, угроза потери государственности Украиной возрастет, полагает Кедми.

Как пишет сайт телеканала «Царьград», экс-разведчик напомнил слова Владимира Путина, произнесенные им по окончании саммита АСЕАН. Отвечая на вопросы представителей прессы, российский лидер отметил, что нахождение у власти нынешних украинских правителей крайне затрудняет мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Леонид Калашников озвучил прогноз о распаде Украины на несколько частей.