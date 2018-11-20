Ученые назвали страны с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

Институт энергетической политики Чикагского университета опубликовал результаты исследования, в котором назвал регионы с самой высокой концентрацией загрязненного воздуха. Рекордсмен – Азия.

Американские ученые исследовали воздух, чтобы выяснить соотношение между уровнем его загрязнения и продолжительностью жизни людей в соответствующем регионе. Ученые отметили, что в регионах, где уровень загрязнения воздуха превышает рекомендованные нормы ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), проживает около 5,5 миллиардов человек, то есть больше половины всего населения земного шара.

Рекордсменом по загрязненности воздуха является Азия, выяснили специалисты. Здешние «чемпионы» - Индия и Непал: жители этих стран живут в среднем на 4-6 лет меньше, чем могли бы, из-за того, что дышат грязным воздухом, сообщает ФБА «Экономика сегодня».