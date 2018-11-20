102-летние близнецы из Великобритании рассказали о секрете долголетия

102-летние близнецы из Великобритании решили поделиться своим секретом долголетия. Бабушки за свою жизнь застали две мировые войны, правление четырех монархов, а также двадцать премьер-министров.

Оказалось, что женщины никогда не отказывались от рыбы и иногда употребляли крепкие напитки. Близнецы не исключают, что именно это позволило им сохранить свой организм в хорошем виде, передает "Свободная пресса".

Родственники долгожительниц очень гордятся ими. Как сообщает "ВладТайм", на сотый юбилей британок им пришла поздравительная открытка от самой королевы.

Есть, однако, информация о том, что на самом деле бабушкам значительно меньше лет, а эту историю они придумали ради пиара.