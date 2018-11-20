Ветеран Антитеррористический операции (такое название до весны текущего года носила операция Киева на территории Донбасса) рассказал о причине массовых потерь украинской армии в «Иловайском котле». Соответствующее заявление военный Назар Чепко сделал на конференции, состоявшейся во Львове.

В своем выступлении мужчина, процитированный «Русской весной», отметил, что только за несколько дней боев за город Иловайск, произошедших в августе – сентябре 2014-го, погибли свыше тысячи киевских силовиков. Согласно точке зрения Чепко, причиной разгрома стало то, что украинские командиры отдавали приказы на русском языке, при этом противник имел возможность прослушивать рации.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в Германии раскрыли виновника продолжения боевых действий между армией Украины и ополченцами народных республик Донбасса.