В Белый дом привезли главную рождественскую елку США

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей торжественно встретили главную рождественскую елку страны. Шестиметровое дерево привезли вчера в Белый дом в традиционной конной упряжке.

Президент и первая леди Соединенных Штатов встретили рождественское дерево у северного входа в резиденцию главы государства. После внимательного осмотра было дано «добро» на установку елки в Белом доме.

Пресс-служба Белого дома вела прямую трансляцию торжественной встречи и отметила, что на самом деле «елка» - это пихта. В этом году главное рождественское дерево страны привезли в Белый дом из штата Северная Каролина. Житель этого штата, фермер Ларри Смит, победил в ежегодном конкурсе лучших производителей рождественских деревьев, и ему выпала честь отправить «елку» главе государства, пишет «КП».