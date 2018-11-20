Пентагон: российские ЗРК С-300 не оказывают влияния на операции США в Сирии

Представитель Пентагона Эрик Пахон сделал важное заявление в минувший понедельник, 19 ноября. По его словам, размещение российских ЗРК С-300 в Сирии никак не влияет на операции США в данном регионе.

Пахон при этом подчеркнул, что поставка любого вооружения на сирийскую территорию в настоящий момент приведет лишь к эскалации конфликта, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что обеспокоен размещением российских комплексов С-300 в САР. По его словам, Вашингтон хочет знать, какую роль ЗРК будут играть на этой территории, а также, кто будет контролировать их деятельность.